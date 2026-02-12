Выборы – это дорого, а вот авторитаризм – он бесплатно, еще и доплатят за молчание

Основным поводом не проводить выборы, а значит обнимать трон бессрочно-безлимитно, есть вопросы безопасности

иллюстративное фото: из открытых источников

Со всех трибун говорится одно: выборы – это опасность. Вот совсем другое дело – ежедневно ходить на работу туда и обратно, ездить в набитых маршрутках и выстаивать длиннющие очереди на автобусных остановках, которые по всем признакам являются массовыми скоплениями людей. Чрезвычайно безопасным также является посещение концертов, дворцов спорта, благотворительных шоу, выставок, культурно-художественных мероприятий, где в одном месте и в одно время собираются тысячи человек. Не менее безопасны всевозможные фестивали, ярмарки, толоки и другие массовые гуляния, где негде протолкнуться. Музеи, рестораны, пиццерии, дискотеки, места отдыха и другие развлекательные локации, включая многотысячный Буковель, тоже относятся к вполне безопасным занятиям. А вот в воскресенье сходить на избирательный участок и опустить бюллетень в урну – оказывается, этого не могут сделать люди, которые целую неделю до этого могут и в офис ездить, и в театр, и в галерею, и в суши-бар, и в макдональдс, и на книжную толоку, и в деревню, и в озеро, и в озеро, и в детсад.

Жить в стране вечной войны – это априори опасно. По этой логике на время войны следует остановить всю жизнедеятельность людей и забаррикадироваться в бомбоубежищах. Дело, очевидно, в нежелании проводить выборы, пользуясь привилегиями военного положения. На избирательном участке в настоящей опасности чувствует себя не избиратель – а власть вообще.