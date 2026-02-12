19:54  12 февраля
На Киевщине спасатели уже неделю ищут провалившегося под лед водителя автомобиля
17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
12 февраля 2026, 23:01

Выборы – это дорого, а вот авторитаризм – он бесплатно, еще и доплатят за молчание

12 февраля 2026, 23:01
Читайте також українською мовою
Основным поводом не проводить выборы, а значит обнимать трон бессрочно-безлимитно, есть вопросы безопасности
Основным поводом не проводить выборы, а значит обнимать трон бессрочно-безлимитно, есть вопросы безопасности
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Со всех трибун говорится одно: выборы – это опасность. Вот совсем другое дело – ежедневно ходить на работу туда и обратно, ездить в набитых маршрутках и выстаивать длиннющие очереди на автобусных остановках, которые по всем признакам являются массовыми скоплениями людей. Чрезвычайно безопасным также является посещение концертов, дворцов спорта, благотворительных шоу, выставок, культурно-художественных мероприятий, где в одном месте и в одно время собираются тысячи человек. Не менее безопасны всевозможные фестивали, ярмарки, толоки и другие массовые гуляния, где негде протолкнуться. Музеи, рестораны, пиццерии, дискотеки, места отдыха и другие развлекательные локации, включая многотысячный Буковель, тоже относятся к вполне безопасным занятиям. А вот в воскресенье сходить на избирательный участок и опустить бюллетень в урну – оказывается, этого не могут сделать люди, которые целую неделю до этого могут и в офис ездить, и в театр, и в галерею, и в суши-бар, и в макдональдс, и на книжную толоку, и в деревню, и в озеро, и в озеро, и в детсад.

Жить в стране вечной войны – это априори опасно. По этой логике на время войны следует остановить всю жизнедеятельность людей и забаррикадироваться в бомбоубежищах. Дело, очевидно, в нежелании проводить выборы, пользуясь привилегиями военного положения. На избирательном участке в настоящей опасности чувствует себя не избиратель – а власть вообще.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выборы Украина война политика
Зеленский впервые рассказал детали увольнения Ермака
12 февраля 2026, 22:22
Зеленский пригрозил руководителям общин и областей
12 февраля 2026, 21:19
В Украине стало меньше избирателей
12 февраля 2026, 18:59
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Были оставлены на морозе: в Харьковской области с позиций спасли собаку и кошек
12 февраля 2026, 23:35
В Херсонской области россияне убили мужчину
12 февраля 2026, 22:55
На Днепропетровщине ребята украли генератор возле супермаркета
12 февраля 2026, 22:25
Зеленский впервые рассказал детали увольнения Ермака
12 февраля 2026, 22:22
В Украине стремительно дорожают яйца и овощи
12 февраля 2026, 22:05
Зеленский пригрозил руководителям общин и областей
12 февраля 2026, 21:19
Больше всего отрицают выборы те, кто отрицал возможность войны в 2022 году
12 февраля 2026, 20:32
В Житомирской области пьяный мужчина напал на полицейских
12 февраля 2026, 20:30
В Кривом Роге водитель маршрутки вытолкал пассажира с инвалидностью из салона
12 февраля 2026, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »