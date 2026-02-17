В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками – мать предстанет перед судом

Фото: Национальная полиция

В Киев правоохранители завершили досудебное расследование относительно 22-летней местной жительницы, которая поставила под угрозу жизнь своего четырехлетнего сына

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Киеве, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в Голосеевском районе. Медики сообщили правоохранителям, что из квартиры госпитализировали 4-летнего мальчика с острым токсическим действием неизвестного вещества.

Во время общения с матерью и осмотра помещения полицейские установили, что женщина наркозависима и ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Также она систематически игнорировала замечания органов опеки и попечительства.

По данным следствия, утром женщина оставила ребенка без присмотра в одной из комнат, в то время как сама вместе со знакомым употребляла наркотические вещества в другой. Мальчик нашел на полу таблетку с содержанием наркотического вещества и проглотил ее.

Вскоре состояние ребенка резко ухудшилось – появились признаки острой интоксикации, оглушения и самопроизвольных движений. Малолетнего срочно госпитализировали, врачи боролись за его жизнь.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Женщине светит до пяти лет лишения свободы.

Ребенок находится под наблюдением органов опеки, его жизни ничего не угрожает.

