08:39  17 февраля
В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками – мать предстанет перед судом
08:16  17 февраля
В Ровенской области дезертир, стрелявший в полицейских, будет находиться под стражей
18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
Фото: Национальная полиция
В Киев правоохранители завершили досудебное расследование относительно 22-летней местной жительницы, которая поставила под угрозу жизнь своего четырехлетнего сына

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Киеве, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в Голосеевском районе. Медики сообщили правоохранителям, что из квартиры госпитализировали 4-летнего мальчика с острым токсическим действием неизвестного вещества.

Во время общения с матерью и осмотра помещения полицейские установили, что женщина наркозависима и ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Также она систематически игнорировала замечания органов опеки и попечительства.

По данным следствия, утром женщина оставила ребенка без присмотра в одной из комнат, в то время как сама вместе со знакомым употребляла наркотические вещества в другой. Мальчик нашел на полу таблетку с содержанием наркотического вещества и проглотил ее.

Вскоре состояние ребенка резко ухудшилось – появились признаки острой интоксикации, оглушения и самопроизвольных движений. Малолетнего срочно госпитализировали, врачи боролись за его жизнь.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Женщине светит до пяти лет лишения свободы.

Ребенок находится под наблюдением органов опеки, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, во Львовской области 2-летний мальчик умер из-за переохлаждения. Выяснилось, что он воспитывался в многодетной семье, состоявшей на учете в службе занятости. В семье было четверо детей от 4 до 10 лет. Родители не работали, надлежащие условия для проживания и воспитания детям не обеспечивали.

