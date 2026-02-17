На Львовщине произошло тройное ДТП с грузовиком: двое травмированных
ДТП произошло 16 февраля около 16:15 вблизи села Большой Дорошев Львовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Mazda Premacy столкнулся с грузовиком MAN, после чего легковушка столкнулась еще и с автомобилем Fiat Doblo.
В результате ДТП 44-летний водитель Mazda и его 18-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 15 февраля на Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП травмировались 8 человек, их госпитализировали.
