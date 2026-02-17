Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Mazda Premacy столкнулся с грузовиком MAN, после чего легковушка столкнулась еще и с автомобилем Fiat Doblo.

В результате ДТП 44-летний водитель Mazda и его 18-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 15 февраля на Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП травмировались 8 человек, их госпитализировали.