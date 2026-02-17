Российская армия нанесла удары по Прикарпатью: детали от ОВА

Иллюстративное фото: из открытых источников

На рассвете 17 февраля враг нанес удар по территории Ивано-Франковской области

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews .

К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

На месте работают все соответствующие службы.

По словам Онищук, в одной из общин временно приостановлено теплоснабжение, ведутся работы по его восстановлению. Также в области действуют почасовые графики отключений электроэнергии.

"Благодарю сил ПВО за защиту нашего неба, а всем службам – за слаженную и профессиональную работу", – заначиола глава ОВА.

Напомним, в ночь на 17 февраля Россия совершила масштабную воздушную атаку на Украину. Противник применил 4 баллистических ракеты "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101, 4 крылатых ракеты "Искандер-К", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 396 ударных беспилотников. Зафиксировано попадание по 13 локациям.

Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал атаку. По его словам, Россия должна отвечать за агрессию, а международные партнеры должны реагировать на подобные удары.