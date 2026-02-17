Фото: полиция

Полицейские на Львовщине задержали двух мужчин, организовавших незаконный выезд военнообязанных в Польшу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Свои услуги 30-летний житель Яворивского района и 35-летний львовянин оценили в 18 тысяч долларов.

Дельцы действовали по схеме: "клиентов" перевозили через границу в специально оборудованном тайнике в грузовике, чтобы избежать пограничного контроля. Злоумышленники не только предоставляли подробные инструкции по пересечению границы, но и организовали проживание в гостинице и обещали помощь с легализацией в Евросоюзе.

Правоохранители задержали обоих фигурантов во Львове 12 февраля сразу после получения всей суммы от "клиента".

Делкам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин в Молдову. Свои "услуги" дельцы оценили в 6000 долларов.