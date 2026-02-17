12:37  17 февраля
Корректировал атаки по ТЭЦ: столичный айтишник получил пожизненное заключение
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик

Фото: pixabay



Пожизненный срок заключения получил корректировщик российских ударов по теплоэлектроцентралям Киевщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленника задержали в июле 2025 года. В ходе обысков у него изъяли смартфон, на котором он обозначал для врага воздушные "коридоры" для обстрелов столичных энергообъектов "в обход" украинского ПВО.

Наведением российских атак занимался завербованный ФСБ 32-летний ИТ-специалист из Киева. Фигурант вышел на российскую спецслужбу через телеграм-каналы, где за деньги предложил свою помощь в войне против Украины.

После вербовки предатель объезжал столичный регион и отмечал на электронных картах геолокации функционирующих энергообъектов. Также он делал фотографии наружных фасадов потенциальных "целей" с привязкой к местности.

Кроме того, во время разведвылазок агент отслеживал пункты базирования подразделений противовоздушной обороны ВСУ. "Дополнительную" информацию он включал в агентурный отчет для куратора от ФСБ.

После обстрелов предатель прибывал на места вражеских "прилетов", чтобы выяснить последствия российских атак и передать полученные данные для подготовки новых обстрелов.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, ранее получили приговор два агента ФСБ, способствовавших ударам по энергообъектам Днепра.

