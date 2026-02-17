В Кропивницком затопило приют для животных: сотни четырехлапых спасли

Фото: ГСЧС Кировоградщины

В Кропивницком спасатели и неравнодушные жители эвакуировали животных из затопленного приюта "Бим"

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Чрезвычайная ситуация произошла вчера, 16 февраля. Все из-за разлива реки: вода начала заполнять открытые вольеры, где находились несколько сотен четырехлапых.

Спасатели вместе с горожанами переносили животных из воды и передавали их людям, согласившимся временно пристроить пушистиков.

Среди спасенных – взрослые собаки, маленькие щенки и кошки.

Напомним, в результате интенсивного таяния снега и обильных дождей в ряде общин Николаевская область зафиксировано подтопление приусадебных участков. В Службу спасения поступило 23 сообщения о подтоплении 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.