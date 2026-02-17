12:37  17 февраля
СБУ разоблачила в Украине еще трех пророссийских интернет-агентов

17 февраля 2026, 13:26
Фото: СБУ
Служба безопасности задержала еще троих прокремлевских агитаторов, оправдывавших военные преступления РФ и призывавших к захвату всей Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В Черкассах разоблачили местного врача, который на своей странице в Facebook поддерживал временную оккупацию восточных областей страны. Также злоумышленник выступал в поддержку воздушных атак врага по гражданской инфраструктуре областного центра.

Так, например, фигурант оправдывал ракетную атаку РФ по гостинице в центре Черкасс 21 сентября 2023 года, когда тяжелые ранения получили гражданские жители, а само здание было почти полностью разрушено.

Также в Черкассах разоблачили еще одну вражескую агитаторшу, которая восхваляла рашизм и оккупацию Крыма. Женщина распространяла кремлевскую пропаганду среди коллег на местной фабрике.

СБУ разоблачила еще трех пророссийских интернет-агентов

В Харьковской области задержали 29-летнего уклониста, который писал пророссийские комментарии с "анонимного" аккаунта в Телеграмм-каналах, скрываясь от мобилизации. В этих сообщениях он призвал к новой серии массированных ракетно-дроновых атак по Киеву и физической ликвидации командования Сил обороны Украины.

В ходе обысков у задержанных изъяли смартфоны и компьютерную технику, из которых они распространяли прокремлевскую агитацию. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Сторонникам рашизма объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, пожизненный срок заключения получил корректировщик российских ударов по теплоэлектроцентралям Киевщины. Осужденный – 32-летний ИТ-специалист из Киева.

