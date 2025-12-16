10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:58  16 декабря
В Одесской области два ребенка отравились угарным газом из-за работы генератора
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 10:58

Дело Миндича: обнародован список журналистов, за которыми следили

16 декабря 2025, 10:58
Фото: Facebook/Ярослав Юрчишин
Глава комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин с разрешения НАБУ обнародовал список журналистов, информацию о которых нашли в "бэк-офисе" фигуранта дела Миндича в "Энергоатоме"

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Юрчишина, "под прицелом" оказались:

  • Марина Анфисовая (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net);
  • Юрий Бутусов (военный и главный редактор Цензор.net);
  • Станислав Речинский (главный редактор ОРД);
  • (главный редактор Forbes Ukraine);
  • Оля Чайка (редактор Forbes Украина);
  • Юрий Николов (соучредитель проекта NashiGroshi);
  • Андрей Куликов (председатель Комиссии по журналистской этике).

Также в списке фигурируют умершие медийщики: основатель "Зеркала недели" Владимир Мостовой и журналист-расследователь Олекса Шалайский.

Юрчишин отметил, что это "вероятное вмешательство в частную жизнь", являющееся уголовным правонарушением (ст. 182 УКУ). Впрочем, производство может быть открыто только по обращению потерпевших журналистов, а его депутатского обращения недостаточно.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что в "бэк-офисе Миндича и Деркача" нашли 527 справок, содержащих персональные данные разных людей. Часть материалов была сформирована за 5 дней до атаки на НАБУ и САП 17 июля. Они содержат место жительства, паспортные данные и другую закрытую информацию.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

