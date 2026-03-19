Завтра в Украине потеплеет до +14 градусов

В пятницу, 20 марта, в Украине будет без осадков. Лишь ночью в Полтавской и Сумской областях ожидаются небольшие осадки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха ожидается невысокой, но с отличным свежим весенним запахом: ночью от 3 тепла до 2 мороза. в течение дня +7…+12 градусов, на юго-востоке +9…+14 градусов.

В Киеве в пятницу без существенных осадков, днем +7…+10 градусов.

Как сообщалось, в четверг, 19 марта, в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0...+4 градуса, а днем ожидается +4...+8 градусов. Временами выпадет снег.