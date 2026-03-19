В Украине уже отремонтировали более 1 миллиона квадратных метров дорог
С начала 2026 г. удалось отремонтировать уже около миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В настоящее время темпы работ составляют 90 тысяч квадратных метров в сутки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
"С начала года нам удалось обеспечить ремонт рекордного количества дорожного покрытия за время полномасштабного вторжения", – сообщил во время рабочей поездки в Сумскую область вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба .
По его словам, это около миллиона квадратных метров отремонтированных дорог.
Как сообщалось, Кабмин дополнительно выделит 3 миллиарда на ремонт дорог. Денежные средства будут направлены на неотложный текущий ремонт дорог с высокой интенсивностью движения.
