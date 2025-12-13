Фото: korrespondent.net

Правительство начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Решение обеспечивает единовременную помощь через Госкомтелерадио

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Данная программа предусмотрена в госбюджете на 2026 год. Первую выплату произведут отцу журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену.

"Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правды, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этой жизни", – отметила Свириденко.

С начала полномасштабного вторжения РФ убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, в том числе украинцы и иностранцы.

Напомним, Виктория Рощина пропала в августе 2023 года во время поездки на оккупированные Россией территории. Только в апреле 2024 года РФ впервые подтвердила, что удерживает ее. Рощина умерла в октябре 2024 года во время этапирования из Таганрога в Москву, но ее тело не было возвращено Украине в течение нескольких месяцев.