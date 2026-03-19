19 марта 2026, 21:45

На Полтавщине мужчина жестоко избил сына, потому что тот съел конфету без разрешения

19 марта 2026, 21:45
Фото из открытых источников
Жителю Кременчугского района в Полтавской области сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Известно, что он избил маленького сына

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 марта этого года. Отец избивал руками и ногами своего 10-летнего сына. Когда мальчик потерял сознание, мужчина вызвал медиков. Врачи обратились в полицию.

"В день избиения мальчик без разрешения взрослых съел конфеты. Но такое поведение ни в коем случае не должно быть основанием для насилия над ребенком. Все обстоятельства совершения преступления будем устанавливаться в ходе досудебного расследования. В то же время органы опеки и попечительства уже обратились в суд с иском о лишении супругов родительских прав", - рассказала руководитель Глобинской окружной прокуратуры Юлия Ребрик.

Сейчас мужчину отправили под стражу. 10-летнего мальчика госпитализировали с травмами.

Напомним, ранее в Винницкой области скончался 10-летний мальчик с инвалидностью. Оказалось, что мать не обратилась к врачам, хотя и знала, что ее сын нуждается в помощи. Кроме того, несколько месяцев ребенка не кормили.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
