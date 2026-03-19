На Полтавщине мужчина жестоко избил сына, потому что тот съел конфету без разрешения

Фото из открытых источников

Жителю Кременчугского района в Полтавской области сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Известно, что он избил маленького сына

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 марта этого года. Отец избивал руками и ногами своего 10-летнего сына. Когда мальчик потерял сознание, мужчина вызвал медиков. Врачи обратились в полицию.

"В день избиения мальчик без разрешения взрослых съел конфеты. Но такое поведение ни в коем случае не должно быть основанием для насилия над ребенком. Все обстоятельства совершения преступления будем устанавливаться в ходе досудебного расследования. В то же время органы опеки и попечительства уже обратились в суд с иском о лишении супругов родительских прав", - рассказала руководитель Глобинской окружной прокуратуры Юлия Ребрик.

Сейчас мужчину отправили под стражу. 10-летнего мальчика госпитализировали с травмами.

