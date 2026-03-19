В Украине значительно подорожали продукты: как изменились ценники

Иллюстративное фото

В Украине с начала 2026 подорожали пищевые продукты. Стало известно, на что цены росли больше всего

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Больше всего с начала года подорожала гречка: средняя цена в январе составила 33,02 гривны за килограмм, а уже в марте она выросла до 52,46 гривны за килограмм, что на 59% больше.

Изменились цены на овощи и фрукты. Цены на яблоки выросли на 46% – с 31,46 до 45,78 гривны за килограмм. Помидоры прибавили в цене 35% и сейчас стоят в среднем 167,42 гривны за килограмм. Также выросли цены:

рафинированное подсолнечное масло – на 31% (до 89,02 гривны за 850 миллилитров);

слабосоленая сельдь – на 29% (до 246,06 гривны за килограмм);

куриные яйца – на 23% (до 84,35 гривны за десяток);

курятина (бедро) – на 22% (до 138 гривен за килограмм);

свинина (грудинка) – на 19% (до 211,08 гривны за килограмм);

огурцы – на 11% (до 168,68 гривны за килограмм).

Напомним, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.