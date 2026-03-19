В Сумской области появятся новые автобусные маршруты

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.

"Россияне ежедневно наносят удары по железной дороге Сумщины. Вражеские БПЛА намеренно отслеживают подвижной состав на железнодорожных путях, заходя вглубь территории. Не можем игнорировать меры безопасности", – подчеркнул вице-премьер.

Отдельное внимание министр уделил состоянию прифронтовых дорог и антидроновой защите, вопросам эвакуации, логистики и работы военных.

Как сообщалось, в Сумской области временно отменили ряд пригородных поездов после атак на железную дорогу. В Укрзализныце призывают пассажиров следить за обновлением движения поездов и планировать поездки с учетом временных ограничений.