19 марта 2026, 22:15

В Сумской области появятся новые автобусные маршруты

19 марта 2026, 22:15
иллюстративное фото: из открытых источников
В Сумской области начнут работать новые комбинированные автобусные маршруты, обеспечивающие непрерывную логистику

Об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.

"Россияне ежедневно наносят удары по железной дороге Сумщины. Вражеские БПЛА намеренно отслеживают подвижной состав на железнодорожных путях, заходя вглубь территории. Не можем игнорировать меры безопасности", – подчеркнул вице-премьер.

Отдельное внимание министр уделил состоянию прифронтовых дорог и антидроновой защите, вопросам эвакуации, логистики и работы военных.

Как сообщалось, в Сумской области временно отменили ряд пригородных поездов после атак на железную дорогу. В Укрзализныце призывают пассажиров следить за обновлением движения поездов и планировать поездки с учетом временных ограничений.

Кулеба Алексей Владимирович Сумская область Сумщина транспорт
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
