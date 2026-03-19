19 марта 2026, 22:45

На Полтавщине мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку: она родила ребенка

19 марта 2026, 22:45
Фото: Нацполиция
В Полтавской области мужчина получил подозрение в изнасиловании ребенка. Оказалось, что девочка родила от него ребенка

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как предварительно выяснили правоохранители, 11-летняя девочка была в гостях у знакомого. Он применил физическую силу и изнасиловал ее. В результате она забеременела и родила ребенка. Мужчине уже сообщили о подозрении.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

Напомним, житель Хмельнитчины проведет оставшуюся жизнь за решеткой за сексуальное насилие над ребенком – он насиловал дочь с пяти лет.

изнасилование дети Полтавская область
