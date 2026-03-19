В Днепре из окна многоэтажки выпала женщина
Трагедия произошла 19 марта на одной из улиц Днепра. В социальных сетях делились подробностями
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Это произошло на жилом массиве Ломовский. Там из окна многоэтажки упала женщина. Местные жители обнаружили ее тело на тротуаре. Свидетели вызвали на место экстренные службы. Пока неизвестно, был ли это суицид. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.
Жителей призывают следить за своим психическим состоянием и психическим состоянием ваших близких, чтобы избежать беды. Если вас что-то беспокоит, то обращайтесь за помощью к специалистам на круглосуточную горячую линию поддержки 7333.
Напомним, ранее в центре Киева 32-летний мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа. Он погиб на месте.
