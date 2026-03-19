Участник шоу "Голос страны" присоединился к ВСУ

фото: markokvitka/Instagram

Известный певец и музыкант, а также участник вокального талант-шоу "Голос страны" Марко Квитка мобилизовался в Сил обороны

​Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его сообщение в соцсети.

Марко Квитка рассказал, что уже прошел два месяца базовой общевойсковой подготовки (БЗИН) и будет служить в Десантно-штурмовых войсках.

"Год начался с опыта, которого я не ожидал. Но так произошло, теперь военнослужащий. Благодарен за эти 2 месяца опыта, которые сделали меня сильнее, научили ценить новую силу и создали новую сторону меня – десантника! В десанте солдат должен уметь все, поэтому обучение было мощным. Мой 4 взвод "Чвертка" буду помнить наше время вместе – мне повезло с вами", – написал он.

Напомним, осенью прошлого года в Десантно-штурмовые войска присоединился ведущий ICTV Вадим Карпяк. Недавно ему исполнилось 49 лет.