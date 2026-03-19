В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы

Россияне повредили здание главной синагоги Одессы, расположенное на пересечении Ришельевской и Еврейской улиц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на корреспондента "Думской".

Как отмечается, внутри здания не осталось ни одного стекла. Сильные повреждения получили витражи, а также помещения, где раздают гуманитарную помощь.

Напомним, здание главной синагоги было построено в 1850 году по проекту архитектора Франца Моранди. В 90-х здание вернули религиозной общине, после чего его отреставрировали и снова открыли для верующих.

Как сообщалось, в результате обстрела Одессы в конце февраля частичное разрушение потерпел юридический лицей, расположенный в памятнике архитектуры.