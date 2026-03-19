В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы
Россияне повредили здание главной синагоги Одессы, расположенное на пересечении Ришельевской и Еврейской улиц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на корреспондента "Думской".
Как отмечается, внутри здания не осталось ни одного стекла. Сильные повреждения получили витражи, а также помещения, где раздают гуманитарную помощь.
Напомним, здание главной синагоги было построено в 1850 году по проекту архитектора Франца Моранди. В 90-х здание вернули религиозной общине, после чего его отреставрировали и снова открыли для верующих.
Как сообщалось, в результате обстрела Одессы в конце февраля частичное разрушение потерпел юридический лицей, расположенный в памятнике архитектуры.
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
