Поляки будут искать жертв Волынской трагедии в Ровенской области

На следующей неделе в Сарненском районе Ровенской области начнутся поисковые исследования по обнаружению останков жертв Волынской трагедии

Об этом заявил руководитель польской группы, генетик из Поморского медицинского университета в Щецине, профессор Анджей Оссовский, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Речь идет о поисках останков примерно 60-70 человек в селе Углы.

Поисковые работы начнутся в понедельник, 23 марта, и продлятся примерно до конца следующей недели.

Как сообщалось, Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии. В целом, стороны отметили существенный прогресс в решении чувствительных вопросов исторического прошлого.