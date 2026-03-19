19 марта 2026, 21:35

Жеваго получил подозрение по делу о выводе более полумиллиарда гривен

иллюстративное фото: из открытых источников
Во Франции получил подозрение бывший народный депутат Украины, бенефициар банка «Финансы и Кредит» по делу о выводе более 519 млн грн. По данным журналистов, речь идет о Константине Жеваго

Как передает RegioNews, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ДБР вручено сообщение о подозрении находящемуся в состоянии ликвидации экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит"", – говорится в сообщении.

Жеваго инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем. После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого.

По данным следствия, подозреваемый, в течение длительного времени фактически контролировавший более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка.

Общая сумма ущерба превышает полмиллиарда гривен.

Напомним, осенью 2025 года суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину. Это был второй отказ французского суда в экстрадиции украинского бизнесмена.

Руслан Кравченко Константин Жеваго подозрение Франция прокуратура
