Зеленский анонсировал новые переговоры по завершению войны

фото: Офис Президента Украины

Украинская переговорная команда идет в США, где в субботу, 21 марта, запланирована встреча с американскими коллегами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского 19 марта.

"Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути, и в эту субботу ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, главный приоритет – сделать все для возможности достойного мира.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия сорвала стратегическое наступление, которое РФ планировала начать в марте. Также он поблагодарил каждого подразделения и всех, кто защищает Украину.