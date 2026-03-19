Если США и ЕС побоятся прямого столкновения с РФ, это станет фактическим концом НАТО

Почти все ресурсы Путина оттянуты на украинский фронт

Российский президент все еще мечтает об уничтожении соседнего государства и присоединении его территорий к РФ. И та тактика, которую избрал Белый дом в переговорах с Москвой, только вдохновляет Путина. Как тут воевать еще и с Эстонией? Но настоящей войны с соседней балтийской страной у Путина может и не быть. Он в своей попытке дестабилизировать Эстонию и НАТО может пойти по гибридному пути – тем самым, который он пытался применить и в Украине после Революции Достоинства. Тогда РФ пошла на вторжение, оккупацию и аннексию Крыма, а на Востоке Украины с аннексией не спешила, создав там "народные республики"... В случае с Эстонией он может пойти по тому же пути: отправить в соседнюю страну диверсантов, объявить о создании "Нарвской народной республики".

Весь расчет Кремля строится на том, что Запад снова включит режим "глубокой обеспокоенности" и сделает вид, что захват Нарвы – это внутренние разборки Эстонии. Если США и ЕС побоятся прямого столкновения с ядерным маньяком, это станет фактическим концом Североатлантического союза. Путину ведь не нужны эстонские территории как таковые, его главная цель – уничтожить репутацию Запада.

Здесь самое интересное, как отреагирует Запад. Если в США постараются не замечать войны Путина против Эстонии, если в ЕС скажут, что нельзя допускать прямого конфликта с ядерной страной, то Путин получит возможность укрепиться на территории страны-члена НАТО. И можно будет говорить о медленной смерти всего Альянса. Следовательно, случаю с Эстонией Путину понадобится не Нарва, а именно политическая смерть Североатлантического союза, после чего Путин и Си Цзиньпин смогут уверенно чувствовать себя победителями в войне с коллективным Западом и лидерами, отвергшими США вдали от послевоенных сфер влияния.