Виталий Портников журналист info@regionews.ua
19 марта 2026, 21:59

Если США и ЕС побоятся прямого столкновения с РФ, это станет фактическим концом НАТО

Читайте також українською мовою
Почти все ресурсы Путина оттянуты на украинский фронт
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российский президент все еще мечтает об уничтожении соседнего государства и присоединении его территорий к РФ. И та тактика, которую избрал Белый дом в переговорах с Москвой, только вдохновляет Путина. Как тут воевать еще и с Эстонией? Но настоящей войны с соседней балтийской страной у Путина может и не быть. Он в своей попытке дестабилизировать Эстонию и НАТО может пойти по гибридному пути – тем самым, который он пытался применить и в Украине после Революции Достоинства. Тогда РФ пошла на вторжение, оккупацию и аннексию Крыма, а на Востоке Украины с аннексией не спешила, создав там "народные республики"... В случае с Эстонией он может пойти по тому же пути: отправить в соседнюю страну диверсантов, объявить о создании "Нарвской народной республики".

Весь расчет Кремля строится на том, что Запад снова включит режим "глубокой обеспокоенности" и сделает вид, что захват Нарвы – это внутренние разборки Эстонии. Если США и ЕС побоятся прямого столкновения с ядерным маньяком, это станет фактическим концом Североатлантического союза. Путину ведь не нужны эстонские территории как таковые, его главная цель – уничтожить репутацию Запада.

Здесь самое интересное, как отреагирует Запад. Если в США постараются не замечать войны Путина против Эстонии, если в ЕС скажут, что нельзя допускать прямого конфликта с ядерной страной, то Путин получит возможность укрепиться на территории страны-члена НАТО. И можно будет говорить о медленной смерти всего Альянса. Следовательно, случаю с Эстонией Путину понадобится не Нарва, а именно политическая смерть Североатлантического союза, после чего Путин и Си Цзиньпин смогут уверенно чувствовать себя победителями в войне с коллективным Западом и лидерами, отвергшими США вдали от послевоенных сфер влияния.

РФ США война политика ЕС НАТО
Украинские пограничники поразили российский комплекс стоимостью $50 тысяч
19 марта 2026, 18:52
Шпионил в Силах беспилотных систем: СБУ задержала "двойного" агента РФ и Беларуси
19 марта 2026, 11:50
Потери российской армии на 19 марта: Генштаб обновил данные
19 марта 2026, 07:40
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Днепре из окна многоэтажки выпала женщина
19 марта 2026, 23:15
Поляки будут искать жертв Волынской трагедии в Ровенской области
19 марта 2026, 23:03
На Полтавщине мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку: она родила ребенка
19 марта 2026, 22:45
В Украине уже отремонтировали более 1 миллиона квадратных метров дорог
19 марта 2026, 22:30
В Сумской области появятся новые автобусные маршруты
19 марта 2026, 22:15
На Полтавщине мужчина жестоко избил сына, потому что тот съел конфету без разрешения
19 марта 2026, 21:45
Жеваго получил подозрение по делу о выводе более полумиллиарда гривен
19 марта 2026, 21:35
Зеленский анонсировал новые переговоры по завершению войны
19 марта 2026, 21:15
Пограничник из Волыни стал чемпионом Европы
19 марта 2026, 20:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
