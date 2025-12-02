11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
10:15  02 декабря
В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 10:18

В сериале "Слуга народа" предсказали бегство бизнесмена Миндича из Украины

02 декабря 2025, 10:18
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В 16-й серии 2-го сезона комедийно-политического сериала "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский, проходит эпизод, который сегодня называют пророческим

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

В частности, в упомянутой серии бывший премьер-министр Юрий Чуйко (роль Станислава Боклана), осужденный за взяточничество, выходит из тюрьмы по договоренности с президентом Василием Голобородько (образ Зеленского) и пытается бежать из Украины в Израиль под фамилией Миндич.

Интересно, что реальный бизнесмен Тимур Миндич, который, по данным СМИ, близок к Зеленскому, после громкого коррупционного скандала действительно покинул Украину и улетел в Израиль, воспользовавшись украинским паспортом как отец троих несовершеннолетних детей.

Напомним, 1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения содержанию от стражи. Следующим шагом правоохранительных органов, вероятно, станет оглашение его в международный розыск.

Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Слуга народа Израиль скандал сериал Тимур Миндич пленки Миндича коррупционный скандал
Клиника и квартиры Цукермана под арестом в рамках расследования "Мидас"
01 декабря 2025, 09:57
После увольнения Ермак посетил Офис президента и разговаривал с Зеленским, – нардеп
30 ноября 2025, 11:19
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
На Покровском направлении российские бойцы грабят погибших товарищей – партизаны
02 декабря 2025, 12:59
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
02 декабря 2025, 12:52
Снимал "порчу" через соцсети: в Киеве будут судить псевдо-мольфара
02 декабря 2025, 12:47
В Херсонской области российский снаряд попал в дом: подробности
02 декабря 2025, 12:28
Под крики "Правительство вон!" фракция "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну ВР
02 декабря 2025, 12:15
Коррупция в "Энергоатоме": задержан топ-чиновник за хищение 18,6 млн грн
02 декабря 2025, 11:57
Атаки РФ по энергетике: частично обесточены четыре области
02 декабря 2025, 11:33
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 11:29
Во Львовской области столкнулись легковушки: трое пострадавших
02 декабря 2025, 11:14
На Прикарпатье чиновник ТЦК жестоко избил военнообязанного: детали инцидента
02 декабря 2025, 10:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »