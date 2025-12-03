01:50  03 грудня
Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
07:24  03 грудня
В Одесі викрили мережу нелегальних гральних закладів: організаторів судитимуть
10:13  03 грудня
Збирав дані для РФ: у Києві викрили працівника охоронної компанії
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 11:42

Колишня речниця Зеленського назвала Єрмака "дуже небезпечною людиною"

03 грудня 2025, 11:42
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Юлія Мендель
Читайте также
на русском языке

Колишня речниця президента Юлія Мендель назвала ексголову ОП Андрія Єрмака "дуже небезпечною людиною" і заявила, що боїться за своє життя

Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода" пише "Українська правда", передає RegioNews.

"От зараз, коли я це говорю, мені страшно, і я щодня молюся і дякую Богу, що я жива, тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знають, це зрозуміють", – сказала Мендель.

На уточнювальне запитання, чого саме вона боїться, Мендель відповіла, що Єрмак має багато можливостей впливати на людей: від кампаній очорнення і політичних технологій до впливу на правоохоронні органи та створення кримінальних проваджень "на рівному місці". Вона додала, що бачила, як чиновники через його дії опинялися у складних ситуаціях.

Мендель також зазначила, що у 2019 році Єрмак нібито цікавився у американського політтехнолога, як стати президентом України, і будував власну "вертикаль влади".

За її словами, Єрмак часто вводив президента в оману, перекручуючи або подаючи інформацію так, як йому вигідно. Зокрема, Мендель стверджує, що саме він переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення Росії не буде.

Водночас ексречниця говорила дуже загальними фразами, посилалася на "свій досвід", "зв'язки", але не надала жодних деталей, які би підтверджували її слова.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ще не визначився, хто очолить Офіс Президента замість звільненого Андрія Єрмака. ЗМІ писали, що на цю посаду розглядають кілька адвокатів.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

Через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Андрій Єрмак Офіс президента посада Юлія Мендель Зеленський Володимир речниця
У серіалі "Слуга народу" передбачили втечу бізнесмена Міндіча з України
02 грудня 2025, 10:18
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
На Волині викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для військових
03 грудня 2025, 12:38
На Херсонщині через атаку дрона загинув літній чоловік
03 грудня 2025, 12:24
У ЄС заявили про "падіння Покровська" після майже року запеклих боїв
03 грудня 2025, 12:11
Фронт рухається до колапсу
03 грудня 2025, 12:03
У Житомирі ув'язнений влаштував нарко-бізнес у колонії
03 грудня 2025, 11:45
Атаки на енергосистему України: частково знеструмлені чотири області
03 грудня 2025, 11:28
Смертельна аварія на Полтавщині: ДБР шукає свідків загибелі двох сестер
03 грудня 2025, 11:15
Війна триває, поки світ спостерігає за дипломатією
03 грудня 2025, 11:05
Вбивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних затримано в Одесі
03 грудня 2025, 10:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »