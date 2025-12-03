Колишня речниця Зеленського назвала Єрмака "дуже небезпечною людиною"

Фото: Facebook/Юлія Мендель

Колишня речниця президента Юлія Мендель назвала ексголову ОП Андрія Єрмака "дуже небезпечною людиною" і заявила, що боїться за своє життя

Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода" пише "Українська правда", передає RegioNews.

"От зараз, коли я це говорю, мені страшно, і я щодня молюся і дякую Богу, що я жива, тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знають, це зрозуміють", – сказала Мендель.

На уточнювальне запитання, чого саме вона боїться, Мендель відповіла, що Єрмак має багато можливостей впливати на людей: від кампаній очорнення і політичних технологій до впливу на правоохоронні органи та створення кримінальних проваджень "на рівному місці". Вона додала, що бачила, як чиновники через його дії опинялися у складних ситуаціях.

Мендель також зазначила, що у 2019 році Єрмак нібито цікавився у американського політтехнолога, як стати президентом України, і будував власну "вертикаль влади".

За її словами, Єрмак часто вводив президента в оману, перекручуючи або подаючи інформацію так, як йому вигідно. Зокрема, Мендель стверджує, що саме він переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення Росії не буде.

Водночас ексречниця говорила дуже загальними фразами, посилалася на "свій досвід", "зв'язки", але не надала жодних деталей, які би підтверджували її слова.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ще не визначився, хто очолить Офіс Президента замість звільненого Андрія Єрмака. ЗМІ писали, що на цю посаду розглядають кілька адвокатів.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

Через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

