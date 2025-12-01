15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
01 грудня 2025, 13:01

Хто може замінити Єрмака в ОП: розглядають кілька кандидатів – ЗМІ

01 грудня 2025, 13:01
Фото: ОП
Найімовірнішими кандидатами на посаду голови Офісу Президента є міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, голова ГУР Кирило Буданов та заступник глави ОП з воєнних питань Павло Паліса

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За даними видання, також розглядають можливість призначення першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, який наразі залучений у переговорному треку зі США. Таке рішення, за оцінками джерел, могло б змістити акцент посади керівника ОП від внутрішньополітичних скандалів на міжнародну роботу, що потенційно стабілізувало б політичну ситуацію.

Водночас перехід на посаду голови ОП прем'єрки Юлії Свириденко визнають малоймовірним. Як пояснюють джерела, з одного боку сама прем'єрка розглядає це як дауншифтинг, а з іншого – перезапуск всього Кабміну потребував би значних ресурсів і зусиль.

Раніше повідомлялоося, що президент України Володимир Зеленський ще не визначився, хто очолить Офіс Президента замість звільненого Андрія Єрмака.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

