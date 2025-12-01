До останнього не вірив: Єрмак влаштував Зеленському емоційну сцену перед відставкою – УП

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак до останнього не вірив, що його відправлять у відставку

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Коли його попросили написати заяву на звільнення, він влаштував президенту Володимиру Зеленському півгодинну істеричну сцену.

"Єрмак до останнього не вірив, що перший (Зеленський – ред.) його зніме. Ще й отак – поставивши перед фактом. Кажуть, його найбільше вивело із себе саме це, що президент його покинув", – розповіла людина з близького оточення Єрмака.

Як зазначається у матеріалі УП, під час перебування на посаді глави ОП Єрмак був сфокусований на тому, щоб призначати "своїх" людей на якомога більше посад. Проте у критичний момент жоден із його призначенців не став на його захист.

Члени команди президента відзначають, що після відставки Єрмака Зеленський знову став енергійним, повернувшись до своєї "колишньої версії" лідера.

"Зараз він знову енергійний. Такий собі президент зразка 24.02.2022. І всі наші разом із ним. В суботу були дуже хороші зустрічі. Реально шалена мотивація та налаштованість", – поділився один із співрозмовників УП про стан команди після зміни на посаді глави ОП.

Нагадаємо, колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак через кілька годин після звільнення заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

