Экспосолка Украины в США Маркарова получила новую должность

иллюстративное фото: из открытых источников

Зеленский назначил Маркарову советником по восстановлению Украины и инвестициям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в телеграмме.

"С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по восстановлению Украины и инвестициям. Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством", – сообщил президент.

Как сообщалось, бывшая посолка Украины в США Оксана Маркарова отказалась от должности руководительницы Офиса Президента вместо Андрея Ермака.