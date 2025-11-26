Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с США после того, как узнал, что НАБУ готовит ему подозрение, – СМИ

фото: 24tv.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавил делегацию на переговорах с США и партнерами после того, как Владимир Зеленский узнал подозрение от НАБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

По данным издания, летом во время заседания в кабинете главы государства между президентом Зеленским, директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко состоялась еще не одна непубличная встреча.

"В ходе последней такой встречи президента проинформировали о готовности материалов для уведомления о подозрении Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова", – говорится в сообщении.

Именно после этого разговора, по утверждению источников, президент принял решение о назначении Ермака и Умерова руководителями переговорной украинской делегации.

Ранее советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака по подозрению главы САП.

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что после первых частей расследования "Мидас" Ермак якобы поставил задачу силовикам готовить подозрение Клименко.