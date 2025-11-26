14:55  26 ноября
26 ноября 2025, 15:19

Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с США после того, как узнал, что НАБУ готовит ему подозрение, – СМИ

26 ноября 2025, 15:19
фото: 24tv.ua
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавил делегацию на переговорах с США и партнерами после того, как Владимир Зеленский узнал подозрение от НАБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

По данным издания, летом во время заседания в кабинете главы государства между президентом Зеленским, директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко состоялась еще не одна непубличная встреча.

"В ходе последней такой встречи президента проинформировали о готовности материалов для уведомления о подозрении Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова", – говорится в сообщении.

Именно после этого разговора, по утверждению источников, президент принял решение о назначении Ермака и Умерова руководителями переговорной украинской делегации.

Ранее советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака по подозрению главы САП.

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что после первых частей расследования "Мидас" Ермак якобы поставил задачу силовикам готовить подозрение Клименко.

Владимир Зеленский Андрей Ермак переговоры делегация политика НАБУ
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
