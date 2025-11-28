НАБУ готує підозру голові ОП Єрмаку: Зеленського попередили – ЗМІ

Фото: Офіс Президента

Про це повідомили джерела ZN.UA, передає RegioNews.

За інформацією видання, потенційна підозра може бути пов’язана з його можливою зацікавленістю одним із будинків кооперативу "Династія".

За даними ZN.UA, відповідні зв’язки можуть бути зафіксовані на аудіозаписах, зроблених у бек-офісі фігуранта справи "Мідас" – співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча.

Що відомо про будинки кооперативу "Династія"

Йдеться про будівництво на території колишньої бази відпочинку "Сонячна". За розслідуванням Bihus.info, компанія, пов’язана з ексміністром та ексвіцепрем’єром Олексієм Чернишовим, зводить на восьми гектарах чотири будинки по приблизно 1000 м² кожен.

До основних будинків додаються господарські споруди площею 300-500 м². Журналісти також припускали, що там могли планувати будівництво причалу. Згідно з дозвільними документами, заявлена вартість будівництва – 300-400 доларів за квадратний метр, без урахування додаткових споруд.

Читайте також: У Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині

Раніше видання ZN.UA писало, президент Володимир Зеленський був поінформований керівниками антикорупційних органів про підготовку до вручення підозри Єрмаку. Після цього, за даними видання, глава держави включив очільника ОП до української переговорної делегації.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, вранці 28 листопада НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Кореспондент УП зафіксував, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів.

Згодом у САП підтвердили обшуки в очільника ОП. Сам Єрмак заявив, що обшуки відбуваються в нього вдома.

Як відомо, "Українська правда" повідомляла, що ключові представники влади, наближені до президента, радили Зеленському звільнити главу Офісу Президента Андрія Єрмака після резонансного розслідування НАБУ "Мідас".

Народний оборанець Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака.

Минулого тижня глава держави провів зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу", яка відбувалася у закритому режимі. На зустрічі Зеленський висловив думку, що тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяни та американці.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського