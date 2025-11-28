НАБУ и САП у главы ОП: Андрей Ермак впервые прокомментировал обыски у него дома

Фото: ОП

НАБУ и САП 28 ноября пришли с обысками к Андрею Ермаку. Глава Офиса президента отреагировал

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Офиса президента, передает RegioNews.

Андрей Ермак подтвердил, что НАБУ и САП действительно проводят обыски у него дома. Он заявил, что у следователей нет никаких препятствий и правоохранители получили полный доступ к квартире.

"На месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие", — пишет Андрей Ермак.

Утром 28 ноября журналисты сообщали, начались обыски у Андрея Ермака. Отмечалось, что около десяти правоохранителей были замечены у здания Офиса президента. Впоследствии правоохранители подтвердили эту информацию.

Как известно, ранее советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака по подозрению главы САП.

Напомним, "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что после первых частей расследования "Мидас" Ермак якобы поставил задачу силовикам готовить подозрение Клименко.