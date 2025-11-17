18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
UA | RU
17 ноября 2025, 18:58

Стало известно, когда Умеров вернется в Украину

17 ноября 2025, 18:58
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Информация о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров не планирует возвращаться в Украину – не соответствует действительности. Пока он выполняет задания за границей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, Умеров вернется в Украину в четверг, 20 ноября.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что бывший министр защиты Умеров якобы не планирует возвращаться в Украину на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Также СМИ писали о том, что он якобы сообщил об этом президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, на судебном заседании в Высшем антикоррупционном суде 11 ноября прокурор САП заявил, что в 2025 году Миндич якобы оказал влияние на эксминистра энергетики Германа Галущенко и на сферу обороны, в частности на Умерова.

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц – безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д.", – заявил Умеров.

Он подтвердил, что встречался с Миндичем, но только в связи с контрактом на бронежилеты. По словам секретаря СНБО, контракт в итоге был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни один товар не был поставлен.

"Прошу проверять какие-либо громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям медиа", – добавил Умеров.

Как сообщалось, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

