Киевлянин на глазах отца задушил бабушку и пытался убить мать: отец был связан
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 14:26

На Полтавщине мужчина убил сожительницу и держал тело в доме три месяца

15 декабря 2025, 14:26
Фото: Прокуратура Украины
Суд в Полтавском районе вынес приговор 55-летнему мужчине, который в декабре 2024 года убил свою 48-летнюю сожительницу

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, после совместного употребления алкоголя мужчина поругался с женщиной, ударил ее кулаком в лицо, а затем ногами нанес не менее 20 ударов, что привело к смерти.

После содеянного мужчина лег спать, а на следующий день замотал тело в одеяло и оставил в доме.

Тело было обнаружено только в марте 2025 года, когда соседи сообщили полиции об отсутствии женщины.

Прокуратура доказала его вину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), и суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Обвиняемый признал свою вину и будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.

Напомним, на Донетчине мать 18 лет хранила тело дочери в квартире. В рамках уголовного производства подозреваемая будет направлена на экспертизу для установления ее психического состояния.

