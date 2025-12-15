На Полтавщине мужчина убил сожительницу и держал тело в доме три месяца

Фото: Прокуратура Украины

Суд в Полтавском районе вынес приговор 55-летнему мужчине, который в декабре 2024 года убил свою 48-летнюю сожительницу

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, после совместного употребления алкоголя мужчина поругался с женщиной, ударил ее кулаком в лицо, а затем ногами нанес не менее 20 ударов, что привело к смерти.

После содеянного мужчина лег спать, а на следующий день замотал тело в одеяло и оставил в доме.

Тело было обнаружено только в марте 2025 года, когда соседи сообщили полиции об отсутствии женщины.

Прокуратура доказала его вину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), и суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Обвиняемый признал свою вину и будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.

