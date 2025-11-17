Украина приобретет 100 французских истребителей стоимостью 100-150 млн евро за единицу

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Президента Украины.

Как отмечается, Владимир Зеленский и Президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.

Этот документ позволит Украине приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы по модернизации отечественных Вооруженных Сил.

Прежде всего речь идет о 100 самолетах Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP/T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух – воздух" и авиабомбы.

Dassault Rafale – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Стоимость единицы составляет 100–150 млн евро в зависимости от модификации.

