15 декабря 2025, 13:55

Житель Львовщины на мотоцикле пытался прорваться в Румынию

15 декабря 2025, 13:55
Фото: ГПСУ
Вечером 14 декабря на пункте пропуска "Порубное" пограничники остановили украинца, который на мотоцикле пытался выехать в Румынию, минуя погранично-таможенный контроль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина знал, что не имеет законных оснований для выезда из страны, поэтому просто попытался прорваться через пункт пропуска на большой скорости.

Пограничники оперативно отреагировали, подали команду "Барьер" и задержали нарушителя. Им оказался 33-летний житель Львовской области.

Житель Львовщины на мотоцикле пытался прорваться в Румынию

На мужчину составили админпротоколы по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП. Его вместе с мотоциклом передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали 29-летнего мужчину, пытавшегося переплыть Тису и попасть в Румынию. Мужчина признался, что воспользовался услугами переправителя и заплатил ему 11 тысяч долларов.

