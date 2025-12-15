Энергетики вернули свет 185 тысячам семей в Одесской области после обстрелов

иллюстративное фото: из открытых источников

После массированного удара по Одесской области энергетики вернули свет для 184 500 семей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал ДТЭК.

Как отмечается, за последние сутки нам удалось возобновить питание для 85 тысяч семей, с момента массированной атаки в ночь на субботу – почти для 185 тысяч.

Также удалось восстановить питание почти для всех объектов критической инфраструктуры.

Энергетики всей области непрерывно работают, чтобы ликвидировать последствия атаки. Свет держится", – добавили в компании.

Как сообщалось, в Одесской области обстрелы РФ оставили без света более 90 тыс. семей. Все аварийные службы области функционируют в усиленном режиме.