14:45  15 декабря
Киевлянин на глазах отца задушил бабушку и пытался убить мать: отец был связан
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 14:04

Энергетики вернули свет 185 тысячам семей в Одесской области после обстрелов

15 декабря 2025, 14:04
иллюстративное фото: из открытых источников
После массированного удара по Одесской области энергетики вернули свет для 184 500 семей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал ДТЭК.

Как отмечается, за последние сутки нам удалось возобновить питание для 85 тысяч семей, с момента массированной атаки в ночь на субботу – почти для 185 тысяч.

Также удалось восстановить питание почти для всех объектов критической инфраструктуры.

Энергетики всей области непрерывно работают, чтобы ликвидировать последствия атаки. Свет держится", – добавили в компании.

Как сообщалось, в Одесской области обстрелы РФ оставили без света более 90 тыс. семей. Все аварийные службы области функционируют в усиленном режиме.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
