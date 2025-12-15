В Тернопольской области водитель кроссовера насмерть сбил мужчину
Авария с летальным исходом произошла 14 декабря в Кременце
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
В тот день около 16:50 на улице С.Петлюры водитель автомобиля Infiniti QX60 совершил наезд на пешехода.
71-летний житель Кременца от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Как сообщалось, в Тернопольской области водитель-нарушитель пытался скрыться во время остановки полицией и сбил полицейского. Ему грозит лишение свободы.
