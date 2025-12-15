В Тернопольской области водитель кроссовера насмерть сбил мужчину

иллюстративное фото: из открытых источников

Авария с летальным исходом произошла 14 декабря в Кременце

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В тот день около 16:50 на улице С.Петлюры водитель автомобиля Infiniti QX60 совершил наезд на пешехода.

71-летний житель Кременца от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

