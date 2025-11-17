16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2025, 15:51

Экс-министр обороны Умеров отказался возвращаться в Украину, – СМИ

17 ноября 2025, 15:51
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Рустем Умеров, бывший Министр обороны Украины, а сейчас Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, отказался возвращаться в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Clash Report.

По сообщениям издания, он лично сообщил президенту Зеленскому о своем решении.

Напомним, на судебном заседании в Высшем антикоррупционном суде 11 ноября прокурор САП заявил, что в 2025 году Миндич якобы оказал влияние на эксминистра энергетики Германа Галущенко и на сферу обороны, в частности на Умерова .

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц – безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д.", – заявил Умеров.

Он подтвердил, что встречался с Миндичем, но только в связи с контрактом на бронежилеты. По словам секретаря СНБО, контракт в итоге был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни один товар не был поставлен.

"Прошу проверять какие-либо громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям медиа", – добавил Умеров.

Как сообщалось, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Умеров Рустем политика скандал Украина
Почти 1700 кв. м элитной недвижимости и дорогие автомобили: стало известно, что накупили фигуранты дела Миндича-Галущенко
17 ноября 2025, 15:04
Кинопродюсер, финансировавшая фильм о Зеленском, фигурирует в международном криптоскандале
17 ноября 2025, 11:24
Рейтинг Зеленского рекордно упал за последнюю неделю
17 ноября 2025, 09:57
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Можно иметь хоть миллиард дронов, но без операторов они не имеют смысла
17 ноября 2025, 17:50
Польша под ударом диверсий: армия проверит 120 км путей к границе с Украиной
17 ноября 2025, 17:42
В Харьковской области молодых девушек приглашают присоединиться к бесплатным карьерным курсам "POWER4Girls"
17 ноября 2025, 17:38
В письме фон дер Ляен лидерам ЕС предусмотрено, что война в Украине закончится в 2026 году - СМИ
17 ноября 2025, 17:34
Украина приобретет 100 французских истребителей стоимостью 100-150 млн евро за единицу
17 ноября 2025, 17:15
В Киеве началось заседание по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Чернышову
17 ноября 2025, 16:54
В Киеве горит квартира: что известно - видео
17 ноября 2025, 16:39
Смертельное ДТП в Житомирской области: женщина попала под колеса
17 ноября 2025, 16:35
Во Львовской области задержали мужчину, который напал на человека с ножом
17 ноября 2025, 16:30
В Харьковской области состоялась встреча с делегацией из стран Глобального Юга
17 ноября 2025, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »