Экс-министр обороны Умеров отказался возвращаться в Украину, – СМИ

иллюстративное фото: из открытых источников

Рустем Умеров, бывший Министр обороны Украины, а сейчас Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, отказался возвращаться в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Clash Report.

По сообщениям издания, он лично сообщил президенту Зеленскому о своем решении.

Напомним, на судебном заседании в Высшем антикоррупционном суде 11 ноября прокурор САП заявил, что в 2025 году Миндич якобы оказал влияние на эксминистра энергетики Германа Галущенко и на сферу обороны, в частности на Умерова .

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц – безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д.", – заявил Умеров.

Он подтвердил, что встречался с Миндичем, но только в связи с контрактом на бронежилеты. По словам секретаря СНБО, контракт в итоге был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни один товар не был поставлен.

"Прошу проверять какие-либо громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям медиа", – добавил Умеров.

Как сообщалось, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.