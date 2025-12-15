14:45  15 декабря
15 декабря 2025, 15:07

В Донецкой области задержали дилера, который пытался продавать наркотики военным

15 декабря 2025, 15:07
Фото: ГБР
Стражи порядка задержали жителя Краматорского района, который организовал сбыт наркотиков в прифронтовых населенных пунктах и искал покупателей среди военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

О дилере правоохранителям сообщил один из военных. Он рассказал, что местный житель продает наркотики и пытается найти "клиентов" среди военнослужащих.

Во время проверки информации правоохранители установили личность дилера. Мужчина покупал наркотики, фасовал их и продавал "из рук в руки". Он занимался этим благодаря связям с местными наркозависимыми и возможными поставщиками.

Злоумышленника задержали сразу после продажи очередной партии наркотиков военнослужащему стоимостью 35 тысяч гривен.

По предварительным данным, ежемесячно дилер зарабатывал более 100 тысяч гривен.

Правоохранители провели 12 обысков – дома у фигуранта, а также в квартирах и автомобилях еще пяти человек, с которыми он контактировал. В ходе следственных действий изъяли более 1,5 млн гривен в разных валютах, 14 свертков с веществом растительного происхождения и мобильные телефоны.

Фигуранту объявили подозрение в незаконном сбыте особо опасных наркотиков. Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в 240 тысяч гривен.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают других участников схемы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

