Продолжение инвалидности за $2500: во Львовской области будут судить чиновника больницы

Фото: полиция

Перед судом предстанет заместитель директора одной из центральных районных больниц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Чиновник требовал 2,5 тысячи долларов за продление пациенту третьей группы инвалидности.

По данным следствия, заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности настаивал на взятке за "положительное решение" экспертной комиссии, хотя пациент и так имел все законные основания для продления инвалидности.

Правоохранители задержали взяточника в мае в служебном кабинете – сразу после получения денег.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Фигуранту грозит штраф, ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, ранее во Львове правоохранители разоблачили врача, которая требовала и получила 2000 долларов за положительное решение о продлении пациенту третьей группы инвалидности и за установление более высокого процента потери трудоспособности.