Фото: hromadske

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект о переименовании "копейки" в "шаг"

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, передает RegioNews.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что по данным Национального банка Украины, сейчас в обращении находится почти 14 млрд монет "копеек".

"Фактически, будут только выпускаться в будущем монеты "50 шагов" это определенное время (3-4 года) примерно несколько десятков миллионов штук. Все остальное больше 1 грн", – отметил Железняк.

Как известно, в сентябре 2024 года Нацбанк инициировал изменение названия разменных монет с копейки на шаг для восстановления исторической справедливости. Уже в октябре финансовый регулятор направил в Верховную Раду соответствующий пакет законопроектов для изменения названия копеек.

Справка

Слово "шаг" известно на территории Украины еще с XVI века и имеет свое место в украинской классической литературе. В частности, оно встречается в произведениях Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Денежные знаки с таким названием были обращены даже в период Украинской революции 1917-1921 годов.

После провозглашения Независимости в 1991 году планировали их выпуск.