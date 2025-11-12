Запрета не было: в ГПСУ рассказали, как Тимур Миндич уехал за границу

Фото из открытых источников

В СМИ появлялись сообщения, что фигурант громкого коррупционного дела Тимур Миндич уехал за границу. В ГПСУ сделали заявление и рассказали, как это происходило

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

По результатам проверки пограничники сообщили, что Тимур Миндич уехал за границу законно. Отмечается, что он был оформлен на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска "в соответствии с действующим законодательством". Также говорится, что у него были все документы, разрешающие выезд за границу в условиях военного положения.

"ГНСУ не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, относительно запрета ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.