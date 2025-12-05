08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
Спецоперация "Опекун": на Полтавщине медики продавали фиктивные справки
Из Донецкой области за две недели эвакуировали почти 90 человек
05 декабря 2025, 09:53

"Призраки" ГУР за две недели уничтожили восемь объектов оккупантов в Крыму

05 декабря 2025, 09:53
Бойцы спецподразделения ГУР Министерства обороны "Призраки" за последние две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских оккупантов во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает RegioNews.

"Мастера спецподразделения продолжают методическую демилитаризацию полуострова. За последние две недели - восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры оккупантов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дроны "Призраков" поразили6

  • фронтовой бомбардировщик Су-24,
  • антенну в радиопрозрачном куполе,
  • радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2",
  • БпЛА "Орион",
  • две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет", грузовой поезд и "Ура".

Напомним, дроны бойцов Департамента активных действий ГУР 29 ноября атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов в Донецкой области.

Ранее украинские пограничники уничтожили редкую машину оккупантов в Донецкой области. Речь идет о ППРУ-1 "Овод".

Украина Крым оккупированные территории оккупанты ВСУ ГУР
