"Призраки" ГУР за две недели уничтожили восемь объектов оккупантов в Крыму
Бойцы спецподразделения ГУР Министерства обороны "Призраки" за последние две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских оккупантов во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает RegioNews.
"Мастера спецподразделения продолжают методическую демилитаризацию полуострова. За последние две недели - восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры оккупантов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, дроны "Призраков" поразили6
- фронтовой бомбардировщик Су-24,
- антенну в радиопрозрачном куполе,
- радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2",
- БпЛА "Орион",
- две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет", грузовой поезд и "Ура".
Напомним, дроны бойцов Департамента активных действий ГУР 29 ноября атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов в Донецкой области.
Ранее украинские пограничники уничтожили редкую машину оккупантов в Донецкой области. Речь идет о ППРУ-1 "Овод".