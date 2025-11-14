Деякі політичні сили використовують ситуацію: голова ОП Єрмак розповів, чи може Зеленський бути пов'язаним зі схемами Міндіча

Фото: ОП

Голова ОП зазначив, що Володимир Зеленський сам ініціював боротьбу з корупцією. За словами Єрмака, в Україні дозволені вільні розслідування

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

В інтерв'ю закордонним ЗМІ Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський повинен бути поза підозрами. Голова ОП зауважив, що президент України є дуже принциповою людиною, і некорумпований.

При цьому він припустив, що деякі політичні сили використовують" антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва. За словами Єрмака, безпідставні звинувачення можуть статися з будь-ким. Голова ОП порадив дочекатися рішень судів, щоб робити висновки.

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.