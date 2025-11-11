Галущенко співпрацює зі слідством – офіційна заява Мін'юсту

Фото: Мінюст

Міністерство юстиції офіційно підтвердило, що за участі очільника відомства Германа Галущенка були проведені слідчі дії в межах кримінального провадження

Про це йдеться в офіційній заяві відомства, передає RegioNews.

"Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування", – зазначили у Мін’юсті.

У відомстві наголосили, що Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції, а у разі встановлення вини – відповідальні особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку.

Також у заяві зазначено, що Герман Галущенко утримується від публічних коментарів до завершення процесуальних дій, аби не порушити таємницю досудового розслідування.

Довідка: 17 липня 2025 року Верховна Рада схвалила призначення Германа Галущенка на посаду міністра юстиції. Після понад чотирьох років роботи в ролі очільника Міністерства енергетики він перейшов до нового напрямку в уряді, змінивши на цій посаді Ольгу Стефанішину.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк подав до Верховної Ради заяву про звільнення Германа Галущенка з посади Міністра юстиції. За його словами, підставою для ініціативи є системна корупція, провал у підготовці до захисту енергетичної інфраструктури та зв'язки посадовця з проросійським екснардепом Андрієм Деркачем.

Що відомо про справу "Енергоатому"

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.