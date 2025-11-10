Галущенко и Гринчук могут лишиться должностей: соответствующие инициативы уже в Парламенте

Фото: Telegram/Железный нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду заявление об уходе Германа Галущенко с должности Министра юстиции

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, основанием для инициативы есть системная коррупция, провал в подготовке к защите энергетической инфраструктуры и связи Галущенко с Андреем Деркачем.

Также Железняк подал постановление об освобождении от должности Министра энергетики Светланы Гринчук.

"Она тоже представитель интересов Миндича в Правительстве, до этого представляла его интересы в должности Министра экологии", – подчеркнул Железняк.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в Украине проводятся масштабная операция по разоблачению коррупции в энергетическом секторе. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Ранее стало известно, что 10 ноября НАБУ проводит обыски у эксминистра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Также проводятся обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. По данным СМИ, Миндич оставил Украину за несколько часов до обыска.