Руководители НАБУ и САП заявили о планах замены их на "зависимых руководителей"

Следующая волна медиаатак против антикоррупционных органов может быть направлена персонально против руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

Об этом глава НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко рассказали на брифинге в Медиацентре Украины, передает RegioNews.

"Мы так думаем, у нас такая соответствующая информация, что следующей атакой непосредственно, в частности, может быть атака персонально на руководителей. Типа: "Ну что-то там придумаем, соберем критическую массу, начнем перезагрузку руководства НАБУ и САП под теми или иными поводами". Мы знаем, кто это организует, кто это планирует, кто это обсуждает " , - отметил Кривонос.

По его словам, накануне уже была медиакампания по руководству органов в тех же Telegram-каналах, которые атаковали НАБУ и САП в июле.

Как предполагает Клименко, после неудачной атаки стало ясно, что общество не хочет, чтобы эти институты были законодательно зависимы, поэтому следующий шаг - сменить руководителей, поставив "зависимых руководителей".

Что известно о скандале вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Президент Владимир Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил, что власть услышала мнение людей.

24 июля глава государства внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза.

31 июля Верховная Рада возобновила полномочия антикоррупционных органов. Законодательную инициативу №13533 поддержали 331 народный депутат.

