19:34  19 декабря
19:10  19 декабря
15:25  19 декабря
19 декабря 2025, 19:50

В результате массированного удара FPV-дронами по Дружковской громаде Донецкой области ранения получили двое мужчин

19 декабря 2025, 19:50
Фото: Национальная полиция Украины
Полицейские парамедики Дружковской громады работают в сложнейших условиях, спасая раненых и эвакуируя погибших во время атак врага

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Дружковской громаде зафиксированы массированные атаки врага с использованием FPV-дронов, целенаправленно поражающих мирных жителей и гражданские автомобили. Первыми в помощь пострадавшим прибывают полицейские парамедики, работая в экстремальных условиях.

В результате атаки по гражданскому автомобилю ранения получили двое мужчин. Один из них потерял значительное количество крови и нуждался в срочной медицинской помощи. Пострадавшие оперативно были доставлены в больницу для предоставления полноценного лечения.

Полицейские парамедики вынуждены действовать под постоянной угрозой: над их головами кружат беспилотники, а на дорогах могут находиться дроны-засады. Во время одной из атак специалисты точным выстрелом уничтожили вражеский FPV-дрон, предотвратив новые жертвы.

Кроме оказания первой помощи, полицейские парамедики занимаются эвакуацией тел погибших мирных жителей, ставших жертвами обстрелов.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2026 финансовый год с общим финансированием в 901 миллиард долларов, где важной частью стала поддержка Украины – 800 миллионов долларов на закупку американского вооружения для ВСУ.

19 декабря 2025
07 августа 2025
