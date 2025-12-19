Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские парамедики Дружковской громады работают в сложнейших условиях, спасая раненых и эвакуируя погибших во время атак врага

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Дружковской громаде зафиксированы массированные атаки врага с использованием FPV-дронов, целенаправленно поражающих мирных жителей и гражданские автомобили. Первыми в помощь пострадавшим прибывают полицейские парамедики, работая в экстремальных условиях.

В результате атаки по гражданскому автомобилю ранения получили двое мужчин. Один из них потерял значительное количество крови и нуждался в срочной медицинской помощи. Пострадавшие оперативно были доставлены в больницу для предоставления полноценного лечения.

Полицейские парамедики вынуждены действовать под постоянной угрозой: над их головами кружат беспилотники, а на дорогах могут находиться дроны-засады. Во время одной из атак специалисты точным выстрелом уничтожили вражеский FPV-дрон, предотвратив новые жертвы.

Кроме оказания первой помощи, полицейские парамедики занимаются эвакуацией тел погибших мирных жителей, ставших жертвами обстрелов.

