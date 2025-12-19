Фото: иллюстративное

В центре Киева установили уникальную елку, которая чествует энергетиков, возобновляющих электроснабжение после атак и отключений

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В центре Киева на Софиевской площади появилась необычная елка, посвященная работникам энергетики. Она символизирует тех, кто ежедневно возобновляет электроснабжение после массированных отключений и обстрелов.

Елка на Софиевской площади

Елка создана из рабочей одежды энергетиков, подчеркивая важность их работы в обеспечении света в домах украинцев. Каждый элемент конструкции напоминает о героических усилиях, стоящих за возвращением электроэнергии в дома.

Инициаторы проекта отмечают, что такая инсталляция не только праздничная, но и символическая – она отдает должное профессионалам, работающим в экстремальных условиях, рискуя собственным здоровьем, чтобы поддерживать жизнь и комфорт граждан.

Местные жители и туристы начали посещать Софиевскую площадь, фотографировать елку и делиться впечатлениями в соцсетях. Свет, сияющий из этой инсталляции, стал символом стойкости и преданности тех, на ком "держатся" наши дома.

Напомним, в прифронтовой Днепропетровской области, несмотря на войну, продолжают готовить новогодние и рождественские праздники, чтобы поддержать население и подарить детям праздничное настроение.