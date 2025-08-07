19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 19:55

"Никто никого не информировал до реализации": руководитель САП Клименко рассказал об обысках в Нацгвардии

07 августа 2025, 19:55
Фото: Суспільне
Во время встречи с президентом Украины антикоррупционные органы подтверждали его об обысках в Нацгвардии. Это сделали во избежание обвинений в "игре на руку врагу"

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко отметил, что антикоррупционные органы не докладывали президенту во время встречи 2 августа. Слово "доклад" было употреблено именно в коммуникации Офиса президента. При этом НАБУ и САП проинформировали Владимира Зеленского о разоблачении схемы при закупке дронов и РЭБ.

"По причинам встречи с президентом: после задержания народного депутата, ряда предпринимателей и руководителей военных райадминистраций нам необходимо было проводить обыски в Нацгвардии. Под подозрением пока только руководитель воинской части, в то же время проверяются действия большего количества нацгвардейцев", - говорит Александр Клименко.

Он добавил, что НАБУ занимается Национальной гвардией, но почему-то некоторые официальные лица обвиняют САП в работе на Кремль без доказательств. Он прибавил. Что у антикоррупционных органов не было гарантий, что "никто не послушал публичного совета главы Службы безопасности о том, что у приходящих с обыском набушников можно "разряжать два рожка".

В то же время, на вопрос о том, действовали ли они на опережение, чтобы взять президента в союзники, Клименко ответил согласием.

"Но только после того, как произошло задержание депутата, когда мы фактически контролировали передачу средств, руководитель НАБУ сообщил президенту как верховному главнокомандующему о том, что такая ситуация произошла и что мы будем обыскивать Нацгвардию. После этого президент пригласил нас на официальную встречу. То есть никто никого не информировал до реализации", - рассказал руководитель САП.

Напомним, что 22 июля глава СБУ Василий Малюк эмоционально критиковал обыски НАБУ у командующего Нацгвардией Александра Пивненко.

Уже 2 августа президент Владимир Зеленский говорил, что на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций военнослужащие Национальной гвардии Украины. По данным СМИ, задержан депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

